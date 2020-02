Coronavirus: Piemonte, sale a 45 il numero di contagiati

- Sono 45, in Piemonte, le persone contagiate dal coronavirus. In 44 casi si tratta di contagio "probabile"; l'unico ufficiale è quello di Torino, per il quale il risultato del test è stato validato dall'Istituto superiore di Sanità. Di questi casi, 36 sono relativi a cittadini piemontesi che facevano parte delle comitive bloccate in due hotel di Alassio, in Liguria. Lo hanno annunciato oggi il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, e l'assessore alla sanità Luigi Icardi, dall'area stampa dell'Unità di crisi per l'emergenza coronavirus, a Torino. (Rpi)