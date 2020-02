Coronavirus: Riad invia seconda spedizione di aiuti alla Cina

- E' partita la seconda spedizione di aiuti saudita verso la Cina in risposta alle minacce del Coronavirus. Lo ha annunciato Abdullah Alrabeeah, supervisore generale del King Salman Humanitarian Aid and Relief Center (KSrelief), con sede a Riad, e consigliere di la Corte reale saudita. Parlando oggi ai giornalisti arabi, Alrabeeah ha affermato che "abbiamo donato alla Cina, una spedizione iniziale del valore di 5 milioni di dollari, e ora stiamo effettuando la seconda spedizione". Il funzionario saudita oggi era in vista del 2 ° Forum internazionale umanitario di Riad. "Hanno richiesto maschere per la Cina e il centro si è attivato. Ci aspettiamo che la prossima settimana avremo più fondi aggiuntivi per supportarlo", ha aggiunto.(Res)