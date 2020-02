Politica: Papatheu (FI), taglio parlamentari è un bluff

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il taglio dei parlamentari è l'ennesimo inganno demagogico del M5S agli italiani. La semplice riduzione del numero dei deputati e dei senatori, non solo non ridurrà in termini significativi i costi a carico dello Stato ma priverà, semmai, molti cittadini di una giusta rappresentanza parlamentare. Il M5S vuole un Parlamento dei soliti eletti, dove siederà chi avrà il maggiore peso economico per farsi candidare, e i "cortigiani" grillini che verranno scelti e salvati da Grillo e Casaleggio nell'ecatombe che travolgerà il M5S alle prossime elezioni. Non è una riforma democratica ma una scelta oligarchica, una riforma che intende affidare la “cosa pubblica” nelle mani di pochi parlamentari, ben sapendo che nel prossimo Parlamento il M5S perderà la maggior parte dei seggi attuali e il centrodestra ne avrà molti di più. Così nel disperato tentativo di ridurre la reale differenza di numeri e di peso politico tra chi sarà maggioranza netta nel Paese e di chi diventerà una sparuta minoranza, il M5S non si fa scrupoli a sostenere una riforma farlocca per demandare ad uno sparuto gruppo di parlamentari l’approvazione di leggi che riguardano milioni di cittadini. Si pensi alle Commissioni al Senato, dove anche soli 4 senatori potranno decidere sui destini della Nazione. E con una riduzione del numero di deputati e senatori del 40%, anche il prossimo Capo dello Stato non verrà più eletto a larga maggioranza. Rimarrà, invece, invariato il numero dei senatori a vita e così i Monti e i Napolitano di turno potrannno risultare decisivi nella formazione e la tenuta dei governi. Nell’unico luogo dove il cittadino dovrebbe contare e vedersi democraticamente rappresentato avremo un Parlamento con meno eletti e per giunta nominati. E' l'ennesimo bluff del movimento anti-casta, che ormai è diventato più casta della casta stessa". Lo ha affermato la senatrice Urania Papatheu (FI). (Ren)