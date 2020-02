Afghanistan: Perego (FI), governo chiarisca presto destino contingente italiano

- "Anche alla luce degli esiti dei colloqui di Doha tra USA e Talebani, chiediamo che il "Decreto Missioni Internazionali" arrivi presto in aula e il Governo possa riferire così quale sarà il destino del contingente italiano impegnato in Afghanistan con 800 militari, 145 mezzi terrestri e 8 mezzi aerei nell'ambito della missione Nato Resolute Support. In Afghanistan hanno perso la vita 55 Italiani valorosi anche per loro dobbiamo saper tracciare la strada migliore per definire il nostro impegno nel Paese". Così in una nota Matteo Perego, deputato di Forza Italia(Ren)