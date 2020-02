Coronavirus: assessore lombardo Caparini, in situazione straordinaria no ai pannicelli caldi

- “In una situazione straordinaria abbiamo bisogno di misure straordinarie, non di pannicelli caldi”. Lo ha detto in conferenza stampa l’assessore lombardo al Bilancio Davide Caparini, a proposito delle misure economiche a sostegno della Lombardia che la Regione sta studiando con il governo, con il quale - ha detto - c’è “una pressante quanto costante interlocuzione”. “Stiamo lavorando con il governo affinché ci siano delle misure da parte di Regione Lombardia per quanto riguarda tutto ciò che può essere di sostegno all’economia lombarda, ma anche e soprattutto da parte di chi in questo momento ha gli strumenti legislativi per poterle adottare, anche in tempo utile perché siano efficaci”. Da sostenere c’è il settore turistico innanzitutto, ma in generale tutti. “Chi più chi meno, sta subendo evidenti perdite dal punto di vista produttivo”, ha detto Caparini, che ha concluso: “È evidente quindi che nei prossimi giorni annunceremo anche per tramite del governo le misure che verranno adottate, perché noi abbiamo bisogno in una situazione straordinaria di misure straordinarie, non di pannicelli caldi, non è tempo per le enunciazioni, bisogna essere tempestivi ed efficaci”. (Rem)