Coronavirus: Protezione civile, 6 nuove vittime in Lombardia, due in Emilia Romagna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono otto i nuovi decessi dovuti al coronavirus in Italia. Sempre in attesa della conferma dell'Istituto superiore di sanità che ha l'ultima parola nello stabilire le cause delle morti. Sei casi sono avvenuti in Lombardia. Gli altri due casi decessi sono avvenuti in Emilia Romagna. Lo si legge nel bollettino delle ore 18 sulla diffusione del virus in Italia diffuso dalla Protezione civile.(Rin)