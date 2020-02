Roma: doppia rapina al fiorista, dopo settimane arrestato il complice

- Avevano messo a segno due rapine nel gennaio scorso ai danni di due dipendenti di un negozio di fiori in via dei Prati Fiscali, portando via bottino di 550 euro. Uno di loro era però stato arrestato dopo poco con un' indagine lampo condotta dagli agenti del Reparto Volanti ed era finito agli arresti domiciliari. Il secondo rapinatore però era riuscito a far perdere le sue tracce. L'indagine del commissariato Fidene-Serpentare, condotta grazie alle immagini di videosorveglianza e le testimonianze raccolte, dopo alcune settimane è arrivata alla fine. Decisive le mirate ricognizioni fotografiche che hanno portato al riconoscimento del secondo rapinatore le cui iniziali sono R.T. L'uomo aveva riparato in un paesino lombardo vicino Monza a casa di alcuni parenti dove è stato trovato dagli uomini della squadra mobile di Monza. Dalle perquisizioni svolte è stato rinvenuto parte del vestiario indossato al momento delle rapine.R.T. si trova adesso agli arresti domiciliari. (Rer)