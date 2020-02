Migranti: portavoce governo greco, determinati a fare il necessario per proteggere i confini

- Il governo della Grecia è determinato a fare tutto quanto necessario per proteggere i confini nazionali: lo ha detto il portavoce dell'esecutivo di Atene, Stelios Petsas, dopo la riunione interministeriale di oggi sull'immigrazione presieduta dal primo ministro Kyriakos Mitsotakis. Secondo il portavoce, nella giornata di ieri la polizia di frontiera e le forze armate che pattugliano il confine greco-turco lungo il fiume Evros "hanno impedito oltre 4000 ingressi illegali" dei rifugiati. Petsas ha anche parlato di 66 migranti che hanno attraversato il confine e sono stati fermati dalle autorità elleniche, evidenziando che questi "non hanno alcun legame con la situazione a Idlib (in Siria)". "Stiamo rafforzando le nostre forze in terra ed in mare. La polizia e le forze armate vengono trasferite nella regione di Evros. Anche le forze della guardia costiera sono state ampliate nelle isole e, al momento, abbiamo un totale di 52 navi della guardia costiera e della Marina militare che pattugliano le nostre acque", ha dichiarato il portavoce. (Gra)