Coronavirus: Coldiretti, dl riguarda 500 aziende agricole e stalle

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ad essere interessate dal decreto sono le circa 500 aziende agricole, agriturismi e stalle confinate insieme a centomila mucche e maiali negli undici comuni della zona rossa fra Lombardia e Veneto a causa dei provvedimenti restrittivi adottati". Lo ha affermato la Coldiretti che ha elaborato il piano di proposte per l’agroalimentare, in riferimento alle prime misure contenute nel decreto approvato dal Consiglio dei ministri per offrire aiuti all'economia nelle zone rosse più duramente colpite dal coronavirus annunciate dal ministro della Politiche agricole Teresa Bellanova. "Si tratta – ha sottolineato la Coldiretti - del primo provvedimento per alleviare i pesanti effetti economici ed occupazionali subiti a causa dei provvedimenti restrittivi adottati che hanno colpito aree a forte vocazione agricola, dagli allevamenti ai vigneti, dagli agriturismi alle cantine fino ai seminativi. Ma le difficoltà per le imprese si estendono in realtà all’intera Penisola con il Made in Italy agroalimentare direttamente condizionato dall’emergenza coronavirus nell’attività produttiva e commerciale che va quindi sostenuta. Si sono verificate tra l’altro disdette ingiustificate o richiesta senza ragione di certificazioni sanitarie aggiuntive su merci che vanno combattute con il recepimento al più presto della direttiva per combattere le pratiche commerciali sleali. Nella fascia rossa la limitazione della circolazione di merci e persone impediscono una adeguata assistenza nelle stalle, il normale svolgimento delle lavorazioni nei campi e nelle strutture di trasformazione dei prodotti agricoli". (segue) (Ren)