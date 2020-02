Coronavirus: Coldiretti, dl riguarda 500 aziende agricole e stalle (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I problemi riguardano il blocco delle visite nelle cantine e negli agriturismi che sono praticamente vuoti da giorni - ha spiegato la Coldiretti - ma in sofferenza è in generale il sistema delle vendite dirette degli agricoltori con la sospensione ingiustificata dei mercati di Campagna Amica in alcune realtà dove svolgono un ruolo centrale per garantire l’approvvigionamento locale di beni alimentari. Garantire liquidità alle imprese agricole per estinguere i debiti bancari attraverso mutui a tasso zero. sostegno ai lavoratori del settore agricolo con la cassa integrazione in deroga, sostegno alle aziende agricole che esercitano attività agrituristiche con la sospensione di tutti i versamenti contributivi, previdenziali, e dei premi per l'assicurazione obbligatoria nonché misure per tutelate il Made in Italy agroalimentare sono le altre misure per l'agroalimentare all'interno del Dl varato dal Consiglio dei Ministri per le aziende situate in zona rossa", ha concluso la Coldiretti. (Ren)