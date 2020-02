Emirati: 21 casi di Coronavirus, chiusi gli asili nido

- Il ministro della Sanità emiratino, Abdul Rahman Al Owais, ha annunciato oggi in una conferenza stampa che il numero di contagiati da Coronavirus negli Emirati Arabi Uniti ha raggiunto i 21 casi. Il ministro della Sanità ha sottolineato che tutti gli ingressi del paese sono coperti da apparecchiature e scanner termici, sia quelli aerei che terrestri o marittimi. Il ministro della Pubblica Istruzione degli Emirati Arabi Uniti, Hussain Al Hammadi, ha annunciato invece la sospensione degli studi negli asili nido a livello nazionale a partire da domani. Ciò è avvenuto durante una conferenza stampa relativa all'emergente Coronavirus, presso la sede dell'Autorità nazionale per le emergenze, la crisi e la gestione delle catastrofi, di Abu Dhabi. Al Hammadi ha confermato la sospensione delle attività scolastiche nei vari emirati del paese fino a nuovo avviso nell'ambito delle misure preventive del ministero. Ha aggiunto che i 131 studenti che erano presenti nella crociera dove si trovavano anche dei tecnici contagiati non sono stati infettati ma per precauzione sono stati tutti messi in quarantena.(Res)