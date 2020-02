Milano: rubano zaino da treno in partenza, arrestati due borseggiatori in Centrale

- Gli agenti della polizia ferroviaria di Milano Centrale ieri hanno arrestato per furto aggravato in concorso due cittadini algerini di 33 e 20 anni. I poliziotti in servizio di vigilanza all’interno della stazione hanno notato i due individui, senza alcun bagaglio al seguito che, dopo aver girato tra i vari treni in sosta, sono saliti su un "Italo” che stava per partire per Venezia. Poco dopo ne sono scesi con uno zaino in spalla, al cui interno gli agenti hanno trovato, oltre ad un personal computer, svariati oggetti femminili. Considerando che il convoglio era ormai partito, i poliziotti hanno contattato il capo treno e sono così risaliti alla proprietaria dello zaino che potrà riaverlo al suo rientro a Milano. I due stranieri, con alcuni precedenti di polizia, sono stati arrestati per furto aggravato in concorso.(com)