Afghanistan: Farnesina, accordi con Usa aprano le porte a negoziati inclusivi per la pace

- L'Italia esprime apprezzamento per la firma della dichiarazione congiunta per la pace tra Stati Uniti e Afghanistan e per l'accordo tra Usa e talebani. Secondo quanto riferisce la Farnesina tramite una nota, questi accordi "sono in linea con il nostro credere che non ci può essere una soluzione militare al confitto afgano". "E' nostra speranza - prosegue la nota della Farnesina - che inizieranno presto negoziati inclusivi intra-afgani per aprire la strada alla pace ed alla sicurezza duratura nel paese, che può essere sostenibile solo se forgiata e accettata da tutti gli afgani, e se ancorata nelle comunità del paese".(Res)