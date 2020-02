Coronavirus: Savino (FI), golpe strisciante contro Made in Italy

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "C'è un golpe strisciante in ambito europeo ed internazionale contro l'Italia e il made in Italy. Ci attaccano nel settore turistico, anche quello enogastronomico, disdicendo le prenotazioni per le nostre località e dirottandole verso altri Paesi. Adesso restringono addirittura l'acquisto dei nostri prodotti agroalimentari a vantaggio di quelli concorrenti, anche se il virus non si trasmette attraverso i prodotti. E' evidente che alcuni nostri competitor internazionali stanno approfittando dell'emergenza del coronavirus per tentare di sovvertire la leadership del made in Italy a livello mondiale. Il Governo deve assolutamente adoperarsi in tutte le sedi internazionali per difendere l'immagine del nostro Paese perché, se per trovare l'antidoto al coronavirus ci vorranno mesi, ci vorranno anni per risollevare la nostra reputazione se non lo facciamo adesso". Lo ha affermato Elvira Savino, deputata di Forza Italia. (Ren)