Coronavirus: Perego (FI), serve agenda per tornare protagonisti nel Mediterraneo

- "L'Italia deve tornare ad essere leader nel Mediterraneo, è ora di pensare all'interesse nazionale che passi per un'agenda strategica di medio-lungo termine non costruita per le prossime elezioni. È ora di valorizzare il nostro patrimonio culturale, agroalimentare e turistico, sostenere le nostre industrie e le PMI liberando il Paese da burocrazia, cattiva politica e promuovendo una maggiore sinergia tra pubblico e privato. Il coronavirus ci ha spinto all'unità nell'emergenza, facciamone tesoro e lavoriamo insieme per l'Italia e gli Italiani." Così in una nota Matteo Perego, deputato di Forza Italia (Ren)