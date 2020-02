Coronavirus: Labriola (FI), politica difenda paese da stigmatizzazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Mentre l'Italia cerca di recuperare l'immagine danneggiata da un governo che, nelle prime ore dalla diffusione del coronavirus, invece di tranquillizzare la popolazione, ha creato inutili allarmismi, l'Oms alza il livello di allerta e punta il dito contro il nostro Paese per aver contagiato 20 paesi. Questo accanimento contro l'Italia non è accettabile in un momento in cui l'Europa e tutti le massime istituzioni mondiali dovrebbero trasmettere messaggi rassicuranti. Mi aspetto che la politica italiana difenda il nostro Paese perché - al netto degli errori commessi dall'esecutivo - questo è il momento dell'unità. Quando il peggio sarà passato, poi, chi è stato all'altezza delle proprie responsabilità, dovrà risponderne." Così in una nota Vincenza Labriola, deputata di Forza Italia.(Ren)