Afghanistan: Ue, accordi con Usa primi passi importanti verso la pace

- L'Unione europea considera la conclusione della dichiarazione congiunta per la pace tra Afghanistan e Stati Uniti e l'accordo tra Washington e i talebani come "primi passi importanti" verso un accordo comprensivo per la pace nel paese dell'Asia centrale. E' quanto si legge in una nota diffusa dall'Unione europea dopo gli accordi tra Usa e Afghanistan siglati oggi a Doha. L'Ue invita le parti a non perdere questa opportunità per una pace duratura che potrebbe creare un ambiente sicuro dopo anni di conflitto, sottolineando l'importanza di tenere fede all'impegno per la riduzione delle violenze. "L'Ue invia tutti gli attori a mettere l'interesse della nazione sopra tutte le altre considerazioni, come responsabilità collettiva di tutte le forze politiche afgane", si legge nella nota. (Res)