Coesione territoriale: Cappellacci (FI), no a spallata centralista. Abrogare norma scippa-regioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "No alla spallata centralista, abroghiamo subito la norma scippa-Regioni". Così Ugo Cappellacci, deputato e coordinatore di Forza Italia Sardegna, annuncia la presentazione di una proposta di legge contro la modifica introdotta con l'articolo 1, comma 309, lettera a) della legge n. 160/2019". "Il trucco- ha spiegato Cappellacci- è il nuovo procedimento attraverso il quale l'Agenzia per la coesione territoriale può riclassificare le risorse nazionali destinate alle politiche di coesione dei cicli di programmazione 2000/2006, 2004/2013, 2014/2020 e di quelle del Fondo per lo sviluppo e la coesione: non servirà più l''intesa' con la Regione, ma sarà sufficiente averla 'sentita'. Un vero e proprio colpo basso che, oltre ad essere gravemente illegittimo dal punto di vista costituzionale per il mancato rispetto del principio di leale collaborazione tradisce lo spirito delle politiche di coesione, volte a rimuovere, non ad accentuare, il divario economico-sociale. Sappiamo che la Sicilia ha già presentato un ricorso alla Corte Costituzionale". "Su questa battaglia- ha concluso Cappellacci- chiederemo l'aiuto di tutte le persone di buona volontà, che non vogliono arrendersi dinanzi all'ennesimo tentativo di mortificare le Autonomie, i territori e le comunità che vogliono essere artefici del proprio destino, non subire decisioni calate dall'alto o scippi di risorse fondamentali per dare un presente alle nostre regioni e restituire un futuro alle nuove generazioni". (Ren)