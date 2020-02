Bosnia: esponente musulmano presidenza, con indipendenza abbiamo detto no all'oppressione

- La Giornata dell'indipendenza della Bosnia Erzegovina è una delle date più importanti per il paese: lo ha detto l'esponente musulmano della presidenza tripartita bosniaca, Sefik Dzaferovic, oggi in occasione della festività nazionale boicottata invece dalla Repubblica Srpska, l'entità serba del paese balcanico. Secondo Dzaferovic, in quell'occasione, il 29 febbraio ed il primo marzo del 1992, i cittadini bosniaci "si sono rialzati" votando l'indipendenza in un referendum costituzionale con il quale "hanno detto sì alla libertà e no all'oppressione, alla schiavitù ed alla disintegrazione della Bosnia Erzegovina". Il rappresentante serbo nella presidenza tripartita bosniaca Milorad Dodik ha invitato ieri i diplomatici internazionali a non partecipare ai festeggiamenti del Giorno dell'indipendenza della Bosnia, il primo marzo. Secondo quanto riferisce il sito di informazione "Klix", Dodik ha affermato che "non esiste nessuna legge centrale bosniaca sulle festività statali e non esiste nessun consenso tra i rappresentanti dei tre popoli costitutivi riguardo alla questione". Dodik ha detto che "non esiste nessun Giorno dell'indipendenza, contrariamente a quanto viene presentato dai rappresentanti politici della Federazione della Bosnia-Erzegovina (l'entità musulmana e croata del paese)". (segue) (Bos)