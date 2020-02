Bosnia: esponente musulmano presidenza, con indipendenza abbiamo detto no all'oppressione (3)

- Nelle parole di uno dei padri fondatori della Repubblica Srpska Momcilo Krajisnik, condannato dal Tribunale penale internazionale a 20 anni di carcere per crimini contro l'umanità, "il primo marzo è ricordato dal popolo serbo come il momento che nel 1992 ha avviato una serie di eventi che hanno portato alla guerra, dichiarata nel mese di aprile dello stesso anno". Il referendum sull'indipendenza, indetto il 25 gennaio del 1992, fu boicottato in massa dal popolo serbo bosniaco. L'affluenza fu del 63,7 per cento con il 92,7 per cento dei partecipanti che si dichiarò favorevole alla secessione dalla Jugoslavia, dopo decisioni analoghe prese dalla Slovenia e dalla Croazia. (segue) (Bos)