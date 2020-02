Bosnia: esponente musulmano presidenza, con indipendenza abbiamo detto no all'oppressione (4)

- Nella stessa giornata del referendum, gli invitati a un matrimonio serbo ortodosso furono aggrediti nel centro di Sarajevo in un atto di aggressione che costò la vita al padre dello sposo. La reazione blanda della polizia bosniaca fu indicata dall'allora leader serbo bosniaco Radovan Karadzic (condannato a propria volta per crimini di guerra e crimini contro l'umanità) come prova che nella futura Bosnia indipendente l'incolumità dei serbi non sarebbe stata garantita. Il braccio armato del partito di Karadzic organizzò in seguito posti di blocco a Sarajevo e la situazione continuò a precipitare fino al sei aprile, data ufficiale dell'inizio della guerra e dell'assedio di Sarajevo. (Bos)