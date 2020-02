Coronavirus: Gelmini (FI), scuole chiuse? Aiuti per famiglie e formazione a distanza

- "Scuole chiuse fino all'8 marzo in Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto. Governo studi aiuti per le famiglie e per i genitori/lavoratori, e Miur metta in campo forme alternative di didattica. Con la formazione a distanza i nostri ragazzi non rimarranno indietro con i programmi Coronavirus". Lo ha scritto su Twitter Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati. (Ren)