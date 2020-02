Coronavirus: Gambarini (Cambiamo), necessarie iniziative a sostegno delle aziende emiliano romagnole

- "L'epidemia di Coronavirus sta mettendo in difficoltà tantissime aziende della nostra Regione. Una delle prime conseguenze purtroppo sono i danni che tante imprese stanno subendo anche al di fuori della zona rossa. Come appunto l'Emilia-Romagna". Lo ha scritto in una nota Francesca Gambarini, responsabile di Cambiamo per l'Emilia-Romagna. "A risentirne - ha spiegato Gambarini - sono in particolare il turismo e la cultura con disdette su disdette negli hotel e tante eventi ed iniziative annullati. Ciò si ripercuoterà anche sul commercio e su tutto l'indotto. Altro tema è quello legato alle limitazioni verso l'Italia imposte da alcuni Stati che si ripercuoterà sul Made in Italy. Chiediamo quindi alla Regione e al Governo di mettere in campo iniziative e risorse a sostegno delle zone a ridosso della zona rossa. Quale appunto l'Emilia Romagna che tanto sta soffrendo per questa epidemia. Attendiamo l'annunciato decreto della prossima settimana perchè quanto fatto finora non è assolutamente sufficiente per la nostra Regione. L'Emilia-Romagna e l'Italia non possono e non devono fermarsi. Ringrazio tutti gli operatori sanitari per quello che stanno facendo per contenere il virus ed evitare il peggio", ha concluso il responsabile regionale di Cambiamo.(Ren)