Afghanistan: inviato russo Kabulov, accordo Usa-talebani non andrà liscio (2)

- L'inviato ha riferito a "Sputnik" che l'accordo di pace doveva includere una disposizione sull'avvio dei colloqui entro 10 giorni dalla firma. "Vorrei credere che il dialogo inizierà, poiché è la parte più importante del processo di pace per noi. Per quanto ne sappiamo sia dagli Stati Uniti che dai talebani, verrà inserito nel loro documento comune che tali negoziati devono iniziare 10 giorni dopo la firma dell'accordo, diciamo il 9 marzo", ha detto Kabulov. Allo stesso tempo, l'inviato russo ha espresso scetticismo sulla possibilità che tale disposizione sarà attuata. "Se siamo realisti, allora dubito che saranno in grado di farlo in 10 giorni, perché ci sono molte altre questioni, come il rilascio di prigionieri, detenuti da entrambe le parti", ha aggiunto Kabilov. (Res)