Slovacchia: due decessi provocano l’estensione delle operazioni di voto fino alle 23

- Durante le elezioni parlamentari slovacche in corso oggi, poco dopo l’apertura dei seggi alle ore 7 si è verificato un incidente a Velky Krtis. Secondo quanto riportato dall’agenzia di stampa “Tasr”, una scrutatrice si è recata in bagno ed è morta improvvisamente. Nella città di Banska Bystrica, presso il seggio della scuola primaria Jan Bakoss, è invece deceduto un elettore in cabina elettorale. In entrambi i casi i seggi sono rimasti chiusi per diverso tempo ed è stata quindi presa la decisione di estendere le operazioni di voto fino alle 23. Lo ha spiegato Eva Chmelova, direttrice del dipartimento per le elezioni, i referenda e i partiti politici del ministero dell’Interno. Ad essere esteso fino a quell’ora è anche il divieto di pubblicazione dei sondaggi. (Vap)