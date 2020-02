Roma: Bordoni (Lega), Raggi premia chi occupa, pronto esposto a Corte dei Conti

- "700 euro al mese per pagare l'affitto a chi lascia un immobile occupato abusivamente? Pronto l'esposto alla Corte dei Conti". Lo ha dichiarato il consigliere capitolino della Lega-Salvini Premier Davide Bordoni. "Con questa amministrazione Raggi può succedere di tutto - ha proseguito - anche che vengano stanziati dal Comune 3 milioni di euro per chi lascia un immobile occupato in maniera indebita. Il contributo già esisteva ma la giunta Raggi lo ha portato da 516 a 700 euro, un vero e proprio premio per chi ha occupato senza averne titolo una proprietà. Uno schiaffo per tutti coloro che fanno sacrifici per potersi pagare un affitto a Roma. Sosteniamo con quei soldi imprese e commercianti invece di incentivare gli abusivi", ha concluso Bordoni. (Ren)