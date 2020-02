Taiwan: coronavirus, confermati cinque nuovi casi di contagio (2)

- Da ieri, venerdì 28 febbraio, i viaggiatori che arrivano a Taiwan dall'Italia dovranno osservare 14 giorni di quarantena a causa della rapida diffusione della Covid-19 nel paese europeo. Lo riferisce la stampa taiwanese. Il Centro per il controllo delle epidemie (Cecc) ha anche sconsigliato i viaggi in Italia se non in caso di assoluta necessità, secondo quanto riferito dall'emittente televisiva "Cna". Avvertenze simili sono già in vigore per Cina, Hong Kong, Macao e Corea del Sud. Martedì scorso il ministero degli Esteri di Taiwan aveva già portato il suo livello di allerta nei confronti di viaggi per l'Italia da "arancione" a "rosso", valido per le aree più colpite, le cosiddette "zone rosse". Due delle regioni più colpite, la Lombardia e il Veneto, sono tra le destinazioni più popolari per i gruppi di turisti di Taiwan e per i singoli visitatori. (segue) (Cip)