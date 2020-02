Taiwan: coronavirus, confermati cinque nuovi casi di contagio (3)

- Secondo il portavoce del ministero Joanne Ou, l'imposizione dell'auto-quarantena a casa per 14 giorni ai cittadini taiwanesi in arrivo in Italia all'inizio dell'epidemia ha colpito negativamente i concittadini che desiderano visitare il paese europeo. "Questo è uno dei motivi per cui il ministero ha deciso di dare l'allerta di viaggio per l'Italia", ha detto Ou. "Il governo di Taiwan continuerà a monitorare lo sviluppo dell'epidemia di coronavirus in Italia e ad adeguare le sue misure di risposta al paese europeo, poiché diversi altri paesi hanno imposto un divieto ai cittadini italiani o ai voli dall'Italia a causa del peggioramento della situazione", ha aggiunto Ou. Il governo italiano aveva annunciato il 2 febbraio scorso la sospensione di tutti i voli da e per Taiwan fino al 28 aprile. (Cip)