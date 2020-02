Coronavirus: positivi anche marito e figlia donna Fiumicino, ma non è focolaio (2)

- L'assessore D'Amato è intervenuto questa mattina ad un incontro operativo nel Comune dell'aeroporto di Roma insieme al sindaco di Fiumicino Esterino Montino, al direttore scientifico dell’ospedale Spallanzani Giuseppe Ippolito, e alla direttrice sanitaria della Asl Roma 3 Simona Amato per fare il punto sulla situazione con l'obiettivo di rassicurare la cittadinanza. "Non siamo di fronte a un focolaio che riguarda il comune di Fiumicino - ha subito chiarito D'Amato - abbiamo già ricostruito i contatti avuti dalla donna a ritroso. Emerge un soggiorno e una permanenza dal 19 al 21 febbraio ad Alzano Lombardo in cui ci sono stati casi segnalati". In pratica, il contagio sarebbe avvenuto in Lombardia, nella provincia di Bergamo, in una delle zone già interessate dal altri casi. La Regione adesso lavora a tracciare spostamenti e contatti avuti dalla donna. Anche se, ha chiarito il sindaco Montino "Saranno contattate dalle autorità sanitarie solo le persone più esposte al rischio di un potenziale contagio”. (segue) (Rer)