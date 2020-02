Coronavirus: positivi anche marito e figlia donna Fiumicino, ma non è focolaio (3)

- D'Amato ha dunque ricordato che "i primi test sul marito e la bambina della donna hanno dato anch'essi esito positivo, mentre è negativo il test sul più piccolino". Adesso dunque bisognerà ricostruire anche i loro contatti. "Nelle prossime ore - ha spiegato l'assessore - verrà completato il quadro, in particolare di quelli della bambina. Abbiamo istituito una squadra mista della Asl Roma 3 e del Seresmi dello Spallanzani. Verranno attivate procedure di sorveglianza attiva presso i domicili. Ci saranno modalità sanitarie da rispettare, di sorveglianza fiduciaria ma verificheremo puntualmente perché è importante. L'Azienda per coloro che andranno in sorveglianza dopo le indagini epidemiologica, ci sarà anche una app dedicata. In caso di sintomatologia nei contatti stretti, e solo in questo caso, saranno adottate tutte le procedure necessarie", ha concluso l'assessore. (segue) (Rer)