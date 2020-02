Coronavirus: positivi anche marito e figlia donna Fiumicino, ma non è focolaio (4)

- Intanto, oggi è finita la lunga disavventura di Niccolò, lo studente di 17 anni di Grado, bloccato per due volte a Wuhan a causa della febbre ma risultato poi negativo ai test sul coronavirus. Rientrato in Italia il 15 febbraio con un volo dell'Aeronautica e rimasto in quarantena, è stato dimesso questa mattina dallo Spallanzani. Il ragazzo è uscito dall'ospedale accompagnato dai genitori, felici di riportarlo a casa: "finalmente lo riportiamo a casa dopo questa avventura. Siamo emezionati", hanno detto parlando con i cronisti. "Niccolò è contento di riabbracciare tutti i famigliari e gli amici. Questi giorni sono stati duri, ma sapevamo che lui era assistito, c'era chi lavorava per lui: le istituzioni e i ministri, sapevamo che sarebbe finita bene. Adesso speriamo che ritorni alla sua vita normale e a studiare". I genitori hanno riferito, inoltre, che "appena sarà possibile vuole tornare in Cina a ringraziare tutte le persone che lo hanno aiutato anche lì, oltre che in Italia: tutti i dottori dello Spallanzani, i ministri e quelli che gli sono stati vicini". La comunità clinica e scientifica dello Spallanzani e la direzione dell'ospedale hanno salutato il ragazzo augurandogli ogni felicità. Ad oggi, all'accettazione dell'Istituto Spallanzani di Roma, sono stati valutati 193 pazienti. Di questi, 165, risultati negativi al test, sono stati dimessi. Ventotto sono i pazienti tutt'ora ricoverati. Tutti gli altri test effettuati finora per altri pazienti sono risultati negativi. (Rer)