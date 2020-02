Coronavirus: Sardone (Lega), governo non può abbandonare la Lombardia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Bene ha fatto l'assessore Caparini - commenta l'eurodeputata della Lega Silvia Sardone - a segnalare le criticità nelle misure approvate dal Consiglio dei Ministri. Il provvedimento contiene interventi insufficienti per la zona rossa e dimentica completamente il resto della Lombardia”. “Questo governo - prosegue l’esponente del Carroccio - che già molti errori ha fatto nella gestione dell'emergenza, non può e non deve abbandonare la regione locomotiva del nostro Paese. Vogliamo serietà perché la Lombardia ha bisogno di attenzione e non di slogan e provvedimenti vuoti”. “Il governo evidentemente se ne frega delle richieste di Regione Lombardia, dei territori colpiti e delle necessità di imprese e lavoratori”, conclude Sardone. (com)