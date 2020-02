Afghanistan: Stoltenberg, accordi con Usa aprono opportunità storica per la pace

- Gli accordi degli Stati Uniti con l'Afghanistan e con il movimento dei talebani possono mettere fine a decenni di un conflitto devastante aprendo le porte a negoziati tra gli afgani. Lo ha dichiarato il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, oggi a Kabul insieme al segretario di Stato Usa alla Difesa Mark Esper per incontrare il presidente afgano Ashraf Ghani, mentre a Doha sono stati firmati gli storici accordi da lui menzionati. "Invito tutti gli afgani a sfruttare questa opportunità storica. Per costruire un Afghanistan veramente inclusivo e per unirsi nel perseguire una pace duratura", ha dichiarato Stoltenberg come riportato dal profilo Twitter della rappresentanza Nato in Afghanistan. "Gli alleati ed i partner della Nato sono andati in Afghanistan insieme. Modificheremo la nostra presenza insieme e, quando il tempo sarà più appropriato, lasceremo insieme", ha affermato Stoltenberg precisando che ciò potrà avvenire solo quando la Nato sarà sicura che le forze di sicurezza afgane non avranno più bisogno del nostro sostegno e che "l'Afghanistan non tornerà mai ad essere una piattaforma per i terroristi internazionali". (Res)