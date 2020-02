Roma: Bordoni (Lega), pronto esposto contro Raggi che dà soldi a chi occupa

- Fa rumore la notizia di un bonus da 700 euro al mese che il Comune potrebbe assegnare alle persone in emergenza abitativa. In una nota il consigliere della Lega Davide Bordoni attacca: "700 euro al mese per pagare l'affitto a chi lascia un immobile occupato abusivamente? Pronto l'esposto alla Corte dei Conti. Con questa amministrazione Raggi può succedere di tutto anche che vengano stanziati dal Comune tre milioni di euro per chi lascia un immobile occupato in maniera indebita. Il contributo già esisteva ma la giunta Raggi lo ha portato da 516 a 700 euro, un vero e proprio premio per chi ha occupato senza averne titolo una proprietà. Uno schiaffo per tutti coloro che fanno sacrifici per potersi pagare un affitto a Roma. Sosteniamo con quei soldi imprese e commercianti invece di incentivare gli abusivi". (Com)