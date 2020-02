Torino: controlli a Porta Nuova, 3 denunciati

- Tre persone denunciate a piede libero. Questo il bilancio della giornata di controlli straordinari denominata “Alto Impatto” del Compartimento Polizia Ferroviaria per il Piemonte e la Valle D’Aosta, disposta a livello nazionale dal Servizio Polizia Ferroviaria, nelle principali stazioni dei capoluoghi di regione. In Piemonte il servizio ha interessato lo scalo di Torino Porta Nuova e il Compartimento ha messo in campo, per l’intera giornata del 27 febbraio, misure straordinarie di controllo per la prevenzione dei reati in ambito ferroviario e la tutela delle persone che frequentano le stazioni ferroviarie per qualsiasi motivazione. L’operazione ha coinvolto una ventina di operatori sotto la direzione del Dirigente del Settore Operativo, tutte le attività sono state supportate da unità cinofile antidroga ed antisabotaggio e da un contingente del Reparto Mobile, messi a disposizione dalla locale Questura. (segue) (Rpi)