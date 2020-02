Municipio Roma VII: vandalizzata auto assessore Scuola, De Santis, noi andiamo avanti senza paura

- Vandalizzata, per la terza volta in pochi giorni, l'automobile dell'assessore alla Scuola del Municipio Roma VII, Elena De Santis. Ignoti, nella notte, le hanno infatti squarciato le gomme della macchina. "Noi andiamo avanti senza paura - dichiara De Santis ad Agenzia Nova - tra due ore sarò a un evento in una scuola alla Romanina. Lunedì sarà formalizzata la denuncia agli organi competenti. Non capisco le ragioni di questi gesti e sono assolutamente sconcertata. Questo però non ci spaventa e con più forza e determinazione andremo avanti". Immediata la reazione, su Facebook, di Monica Lozzi, presidente del Municipio VII. "Siete passati al livello successivo: ora commettete azioni intimidatorie contro di noi. Me l'aspettavo - scrive - non vi siete scagliati contro di me, ma contro una della mia squadra: sappiate che è come se l'aveste fatto a me. Per la terza volta avete squarciato le ruote della macchina della mia assessora alla scuola, Elena De Santis, e per questo stiamo procedendo con una denuncia. Prima vandalizzate le scuole, poi i parchi, ora la macchina. Non lo capite che non ci spaventiamo? Che nulla ci ferma? Che i vostri bassi atti di vigliaccheria e bullismo non ci fanno retrocedere? Anzi! Sono il segno che stiamo facendo bene e che la cosa vi infastidisce. Bene, benissimo! Il vostro travaso di bile ci esalta! Da parte nostra continueremo a fare il nostro lavoro: la parte buona della città è con noi". Sono diversi gli episodi vandalici commessi nel territorio nelle ultime settimane: dall'area fitness al parco di Tor Vergata agli spazi della scuola per l'infanzia a Piscine di Torre Spaccata. (Rer)