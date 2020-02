Coronavirus: Garavaglia (Lega), decreto governo acqua fresca, pronti a risoluzione per superare parametri Ue

- "Il decreto approvato dal governo è acqua fresca, purtroppo. La situazione è straordinaria. Abbiamo bisogno di risorse straordinarie. La Lega è disponibile da subito a votare in Parlamento una risoluzione per superare i parametri europei. Altrimenti non è possibile per il governo stanziare risorse sufficienti per affrontare questa situazione, che riguarda tutto il Paese". Lo ha dichiarato il deputato della Lega Massimo Garavaglia, già viceministro dell'Economia e delle Finanze. (Ren)