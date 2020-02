Coronavirus: Santoianni (Aic), bene decreto governo, sostenere il made in Italy

- "Bene le misure contenute nel decreto a sostegno di cittadini e imprese in difficoltà a causa delle misure di contenimento del coronavirus. In particolare è positivo l'incremento della dotazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese operanti nella 'zona rossa', comprese quelle del settore agroalimentare". Lo ha dichiarato in una nota Giuseppino Santoianni, presidente Aic, Associazione italiana coltivatori. "Bene prevedere che l'intervento possa essere esteso - ha proseguito Santoianni - con successivo decreto del ministro dello Sviluppo economico alle imprese con sede in aree limitrofe alla 'zona rossa' che per questo abbiano subito un danno eccezionale o che facciano parte di una filiera particolarmente colpita. Per il funzionamento stesso del comparto agroalimentare, il danno di un componente della filiera si riflette sugli altri, per cui dalle nostre previsioni sarà sicuramente necessario un ulteriore intervento del ministro dello Sviluppo economico in questo senso. È positivo anche l'incremento previsto di 350 milioni di euro dei fondi destinati al sostegno delle imprese esportatrici, che oggi vediamo dover competere con la concorrenza sleale di chi negli altri paesi Ue fa credere che consumare prodotti italiani possa essere meno sicuro a causa del diffondersi del coronavirus. Bene anche la misura che istituisce un fondo rotativo per la concessione di mutui a tasso zero per le imprese agricole in difficoltà. Ora si tratta di rendere efficaci immediatamente tali provvedimenti. Per questo, così come per la difesa del 'made in Italy' in Europa, facciamo appello alla ministra Bellanova. Visto l'impatto economico che si sta abbattendo sulle nostre imprese, è proprio il caso di dire che il tempo è denaro", ha concluso il presidente Aic.(Ren)