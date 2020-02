Coronavirus: Grimoldi (Lega), decreto governo è schiaffo alla Lombardia

- Paolo Grimoldi, deputato della Lega socio fondatore della Lega Lombarda Salvini Premier, dichiara in una nota: "Dal Governo arriva l'ennesimo schiaffo alla Lombardia, che del resto nell'esecutivo non è rappresentata se non dal silente ministro Guerini, ex renziano che non fa sentire la sua voce. La Regione più popolosa d'Italia, quella che paga più tasse, quella che da sola garantisce quasi un quinto del Pil nazionale, nel momento del bisogno viene ricompensata con l'insulto di un decreto che non aiuta nemmeno la zona rossa, con misure ridicole come i 500 euro mensili per tre mesi agli autonomi, e che ignora il resto della Lombardia, che ormai economicamente è tutta una zona rossa. Ma questo il Governo evidentemente lo ignora, non avendo ministri lombardi e non avendo interessi elettorali lombardi visto che i partiti della maggioranza qui di voti non ne prenderanno mai più". (com)