Piemonte: Coldiretti, con cambiamenti climatici frutta e cereali a rischio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Siccità, vento e freddo notturno: un trinomio che rischia di mettere in difficoltà soprattutto i cereali, la frutta e la vite Made in Piemonte. Le temperature anomale e le ripetute giornate di sole di questo febbraio stanno anche risvegliando in anticipo, di almeno un mese, le api che ora rischiano di essere duramente colpite dal ritorno del freddo. E’ quanto emerge da un monitoraggio della Coldiretti sugli effetti di un inverno bollente con una temperatura che fino ad ora è stata in Italia superiore di 1,65 gradi la media storica secondo le elaborazioni su dati Isac Cnr relativi ai mesi di dicembre e gennaio. In Piemonte a preoccupare, infatti, sono i terreni secchi seminati a cereali che rischiano di non far germogliare ed irrobustire a dovere le piantine e la fioritura anticipata per albicocco, susino e, prossimamente, pesco: conseguenza degli sbalzi di temperatura che nella notte scende a 0 ma di giorno arriva anche a 18 gradi. Il ritorno del freddo potrebbe danneggiare anche la vite e la siccità unita al vento disidrata le colture già germogliate. Inoltre, le temperature sopra i 15 gradi hanno fatto uscire le api dagli alveari che hanno subito ricominciato il loro prezioso lavoro di bottinatura ed impollinazione, ma ora il rischio è che i fiori possano gelare e le api morire per il freddo. Il settore apistico piemontese, negli ultimi cinque anni, ha avuto uno sviluppo sia per il numero di alveari allevati, sia per il numero di aziende attive. Dal 2001, anno in cui si registravano 2.701 aziende con 88.276 alveari allevati, si è passati nel 2017 a 5.612 aziende che conducono 18.982 apiari con 199.315 alveari. (segue) (Rpi)