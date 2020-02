Piemonte: Coldiretti, con cambiamenti climatici frutta e cereali a rischio (2)

- “L’agricoltura è l’attività economica che più di tutte le altre vive quotidianamente le conseguenze dei cambiamenti climatici, oltre a contrastarli – spiegano Roberto Moncalvo presidente di Coldiretti Piemonte e Bruno Rivarossa Delegato Confederale-. Certo questi sfasamenti climatici non aiutano a programmare le colture, mettendo, oltretutto a rischio il raccolto. Per il miele, dopo un’annata che ha visto la produzione praticamente dimezzata, a preoccupare sono le importazioni. A far, infatti, concorrenza al miele Made in Piemonte non è solo la Cina, ma anche l’Est Europa da cui proviene una gran quantità di miele a basso costo e che non rispetta i nostri standard qualitativi. Per questo invitiamo i consumatori a prestare attenzione all’etichetta, poiché l’indicazione d’origine è obbligatoria per il miele, e a privilegiare gli acquisti presso i punti di vendita diretta Campagna Amica in azienda o nei mercati”. (Rpi)