Droga: scoperta nella bergamasca raffineria di eroina, 3 arresti e 11 chili di stupefacenti sequestrati (2)

- (Segue) L'operazione ha preso il via quando gli agenti della Squadra Mobile sono venuti a conoscenza di un traffico di eroina a Solaro, nella zona a Nord dell'area metropolitana di Milano. Dopo ripetuti servizi e arresti di piccoli spacciatori, gli investigatori sono risaliti a due cittadini albanesi, che avevano contatti sospetti con altri connazionali. Individuata l'auto usata dai due soggetti, una Citroen C3, gli agenti l'hanno seguita per tre giorni, assistendo a incontri in zone isolate e fuori dal casello di Romano di Lombardia. È proprio qui che giovedì sera, vedendo un passaggio sospetto di pacchi, i poliziotti della Mobile hanno deciso di dare il via all'operazione. Arrivati, anche con l'ausilio della Polizia locale, nei pressi nell'abitazione in cui vivevano e lavoravano i trafficanti, una casa su due piani in via Donatori degli Organi a Fontanelle (BG), l'hanno prima circondata e poi bussato ripetutamente alla porta. Dall'interno nessuno ha aperto e i trafficanti hanno cercato di fuggire dal retro. A quel punto gli agenti li hanno fermati e hanno fatto irruzione nella casa, scoprendo all'interno una vera e propria raffineria professionale di cocaina, con tre frullatori, due presse collegate a una pompa idraulica e tre bilancini di precisione. I 9,8 chili di eroina purissima, probabilmente consegnati ai tre da poco, sul mercato si sarebbero potuti triplicati con la sostanza da taglio. Gli agenti ne hanno trovati 5 chili. Si tratta probabilmente di caffeina. (Rem)