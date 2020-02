Droga: scoperta nella bergamasca raffineria di eroina, 3 arresti e 11 chili di stupefacenti sequestrati (3)

- I due uomini al piano terra, quando sono stati interrotti dagli agenti, stavano confezionando i pacchetti di sostanza con la pressa, protetti da mascherine anti-inalazione. Un terzo uomo è stato rintracciato al piano superiore e bloccato. I tre sono stati identificati: si tratta di Aliaj Attan di 41 anni, di Karati Rrezart di 24 e di Allamani Ledin di 22. Incensurati, provengono tutti dal distretto del Berat, una zona interna e montuosa dell'Albania. Sul passaporto avevano diversi timbri italiani e questo fa pensare che vivessero nella Penisola in modo stabile. Uno di loro parla fluentemente italiano. Nell'appartamento i poliziotti hanno trovato dosi di eroina già preparate e incellophanate, un trolley con la sostanza ancora da lavorare e pressare e 700 grammi di cocaina. In una cassaforte in una stanza da letto al piano superiore sono stati trovati 7mila euro in contanti, in banconote di vario taglio. Il materiale da confezionamento, la sostanza stupefacente e il denaro sono stati sequestrati, così come l'auto in uso ai tre, che sono stati arrestati per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. (Rem)