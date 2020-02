Bollate: agenti aggrediti a morsi e sputi in carcere, la Polizia Penitenziaria protesta

- Giornata ad alta tensione, ieri, nel carcere Bollate di Milano. Lo evidenzia in una nota Matteo Savino, vice segretario regionale per la Lombardia del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria SAPPE: "Nel pomeriggio di ieri, un detenuto straniero di circa trent'anni ristretto a Bollate per vari reati, tra i quali violenza sessuale, ed un fine pena abbastanza significativo (2031), dopo avere terminato il colloquio con i familiari si è recato, da solo perché in regime di vigilanza dinamica, in infermeria per chiedere della terapia fuori da ogni regola. Al giusto e legittimo rifiuto dell'infermiere ha iniziato da inveire ed ha preso a morsi e sputi in faccia i due poliziotti intervenuti tempestivamente. Una situazione grave e assurda!". Per Donato Capece, segretario generale del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria SAPPE "i gravi episodi avvenuti nel carcere di Bollate, che non hanno avuto un tragico epilogo grazie all'attenzione ed alla prontezza del personale di Polizia penitenziaria, riporta drammaticamente d'attualità la grave situazione penitenziaria, specie nel carcere di Bollate dove dovrebbe essere prevista una Sezione detentiva 'chiusa' per i detenuti che turbano l'ordine e la sicurezza con atti di violenti e aggressivi". (segue) (com)