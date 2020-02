Coronavirus: D'Amato, nessun focolaio a Fiumicino, ricostruiti contatti e spostamenti famiglia contagiata

- Dopo il caso positivo al coronavirus registrato a Fiumicino, l'assessore alla Sanità della Regione Lazio Alessio D'Amato ha partecipato questa mattina a un incontro con la stampa nel comune dell'aeroporto di Roma insieme al sindaco Esterino Montino con l'obiettivo di rassicurare la cittadinanza. "Non siamo di fronte a un focolaio che riguarda il comune di Fiumicino - ha subito chiarito - abbiamo già ricostruito i contatti avuti dalla donna a ritroso. Emerge un soggiorno e una permanenza dal 19 al 21 febbraio ad Alzano Lombardo in cui ci sono stati casi segnalati". In pratica, il contagio sarebbe avvenuto in Lombardia, nella provincia di Bergamo, in una delle zone già interessate dal altri casi. "Sono stati ricostruiti tutti i contatti della donna - ha spiegato ancora l'assessore - e già da ieri sono state attivate tutte le sorveglianze sanitarie sui contatti avuti. Abbiamo ricostruito l'intera filiera localmente ed in Lombardia, al Alzano Lombardo. Lo stesso e' stato fatto con la tracciatura degli spostamenti". (segue) (Rer)