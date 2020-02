Ambiente: FI, governo avanzi richiesta fondi per Taranto e Sulcis

- "L'Europa ha ufficializzato la lista delle aree o regioni che avranno accesso ai fondi del Just Transition Fund per la riconversione ambientale". Lo hanno dichiarato, in una nota congiunta, Vincenza Labriola e Mauro D'Attis, deputati di Forza Italia. "Taranto e il Sulcis sono le proposte avanzate dalla Ue, che saranno la base per un dialogo tra l'Italia e la Commissione, al fine della programmazione - hanno proseguito i deputati di Forza Italia - Il governo italiano non perda tempo e invii subito la richiesta per l'accesso ai fondi. L'Italia e soprattutto Taranto hanno bisogno di azioni concrete e di non perdere questa importante opportunità. Occorre mettere fine alle lotte intestine tra esponenti della maggioranza e fermare dichiarazioni fuori luogo come quelle del sindaco di Taranto, Rinaldo Melucci, che paventa la chiusura dello stabilimento. Il governo faccia di tutto per non perdere questa occasione, noi saremo sempre pronti ad incalzarlo perché venga data una prospettiva di futuro ad un territorio che ha perso anche la speranza", hanno concluso i deputati di Forza Italia.(Ren)