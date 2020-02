Suppletive: Pedica (Pd), kit anti coronavirus ai seggi per suppletive

- "Per le elezioni suppletive di domani a Roma, alle quali si dovrà scegliere un deputato, ai seggi è necessario usare tutte le misure precauzionali contro Covid19. Mi auguro perciò che per cominciare a tutti gli scrutatori e presidenti venga consegnato un kit anti coronavirus con mascherine, guanti e gel disinfettante". È quanto afferma in una nota Stefano Pedica, esponente della direzione romana del Pd. "Vista la situazione - aggiunge - non bisogna tralasciare nulla. È necessario fare prevenzione a 360 gradi senza trascurare nulla". (Com)