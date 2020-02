Roma: rapinatore cade nella fuga in stazione metro, fermato dai passanti e arrestato

- Aveva appena rapinato una donna in via Casimiro Teja, minacciandola con un coltello. Le urla della vittima però hanno attirato l’attenzione di alcuni passanti che hanno rincorso il ladro. L’uomo, un 45enne originario della provincia di Vibo Valentia, ha pensato di confondersi tra i passeggeri della stazione della metropolitana “Monti Tiburtini”, ma, una volta all’interno, è caduto a terra e, a quel punto, è stato definitivamente bloccato dai suoi inseguitori. Altri testimoni, nel frattempo, hanno chiamato il 112. I carabinieri della stazione Roma Casalbertone, giunti sul posto, hanno preso in consegna il rapinatore che aveva ancora con sé il portafoglio della vittima, successivamente riconsegnato, e il coltello utilizzato per mettere a segno la rapina. Il 45enne è stato trattenuto in caserma in attesa del rito direttissimo. (Rer)