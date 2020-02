Droghe: Figliomeni (Fd'I), lavorare su prevenzione per combattere dipendenze

- La prevenzione per scongiurare il rischio di tossicodipendenze. È stato questo il tema del convegno che si è tenuto ieri in Campidoglio organizzato dal movimento "Uniti per innovare". Presente anche il consigliere di Fratelli d'Italia Francesco Figliomeni che ha commentato così: " In Italia sono circa 4 milioni le persone che utilizzano almeno una volta una sostanza stupefacente, circa 6 milioni di persone siano utilizzatori di cannabis, 1 milione di cocaina, circa 300mila di eroina e circa 600mila quelli che usano le cosiddette droghe chimiche quali ecstasy, lsd e anfetamine. Numeri impressionanti, in particolare se pensiamo che sono sempre più numerosi i giovani che fanno uso di queste sostanze, con bambini di 8 anni che hanno già sperimentato droghe più devastanti tra colle e solventi e 12enni eroinomani che si ammalano di epatite ed Aids. E fa riflettere, visti i dati drammatici, che il M5s abbia deciso di chiudere l'Agenzia comunale per le tossicodipendenze tramite una delibera che a breve approderà in Aula per mettere in stato di liquidazione questa partecipata, attiva da 22 anni, ma che noi cercheremo di contrastare. Noi crediamo che la chiusura dell'Agenzia sia un gravissimo errore, un modo per depotenziare la lotta alla tossicodipendenza, che invece può essere migliorata attraverso azioni mirate". (Com)