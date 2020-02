Afghanistan: inviato russo Kabulov, Mosca pronta per ulteriori negoziati con talebani

- La Russia è pronta a organizzare nuovi colloqui con i talebani a Mosca se necessario, anche se la questione non è al momento in agenda. Lo ha dichiarato l'inviato presidenziale russo per l'Afghanistan Zamir Kabulov, parlando all'agenzia di stampa "Sputnik" da Doha, dove si trova in qualità di osservatore dell'attesa cerimonia per la firma dell'accordo di pace tra Stati Unti e talebani. "Se necessario siamo pronti per questi negoziati. I talebani vogliono questi contatti, comprendono l'importanza della Russia come un partner esterno nella risoluzione della crisi afghana, per questo sono pronti, ma al momento la questione non è in agenda", ha dichiarato Kabulov. "Dobbiamo chiudere prima una questione per poi concentrarci sul lancio dei negoziati inter-afghani. Mosca è sempre pronta per questo, ma ora dobbiamo concentrarci su altre questioni principali", ha rimarcato. (Res)